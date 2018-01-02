Порошенко рассказал, когда Украина получит летальное оружие от США. Новости

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал получение летального оружия из США уже в этом, 2018 году. Об этом Порошенко сообщил сегодня, 2 января, на странице в Facebook.

«В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства. Однако, главный наш союзник – это украинские Вооруженные Силы. Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе«, – написал Порошенко.

Напомним, что Российская Федерация открыто говорит США о своей обеспокоенности по поводу планируемых поставок в Украину летальных вооружений.

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