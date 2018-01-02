Порошенко рассказал, когда Украина получит летальное оружие от США. Новости

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал получение летального оружия из США уже в этом, 2018 году. Об этом Порошенко сообщил сегодня, 2 января, на странице в Facebook.
«В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства. Однако, главный наш союзник – это украинские Вооруженные Силы. Мощная и сильная, одна из самых эффективных армий в Европе«, – написал Порошенко.
Напомним, что Российская Федерация открыто говорит США о своей обеспокоенности по поводу планируемых поставок в Украину летальных вооружений.
Читайте также:
- «Джавелины» на Донбассе ничем не помогут: Политолог об эскалации конфликта
- В России отреагировали на решение США предоставить Украине оружие
- США приняли решение о поставках Украине «оборонительного вооружения»
- Трамп намерен одобрить поставку в Украину Javelin
- ПТРК «Джавелин» Украина может получить не только от США, – эксперт
- У Путина прокомментировали возможное предоставление США летального оружия Украине
- «Ящик Пандоры»: В России предупредили об эскалации на Донбассе из-за оружия из США
Комментарии