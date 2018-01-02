На Луганщине по неясным причинам погибли трое молодых людей, праздновавших Новый год вместе. Новости

Сегодня, 2 января, в отдел полиции Сватово (Луганская обл.) поступило сообщение медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская - Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки, а также 19-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП и Сватовского отдела полиции. На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме также в ночь на второе января. После обеда компанию посетил знакомый, который обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую помощь.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Окончательный вывод о причинах смерти будет получено после проведения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос относительно квалификации события и внесения сведений в ЕРДР.



