Глава МИД Германии посетит Донбасс на линии разграничения. Новости

3-4 января 2018 года федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, в рамкахкоторого вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным осуществит совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ», – говорится в сообщении.

Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. В частности, успешно реализуется совместная инициатива министров иностранных дел Украины и ФРГ по году языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине.

«Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения», – сообщает пресс-служба МИДа.