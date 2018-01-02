Освобожденным из плена украинцам, проживавшим на неподконтрольном Донбассе нужно жилье и работа, – Тука . Новости

Освобожденных из плена украинских заложников всем необходимым оеспечили волонтеры. Однако людям, проживавшим на временно неподконтрольных территориях Донбасса, в настоящее время негде жить. Об этом сегодня, 2 января, на своей странице в Facebook заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Посетил "Феофанию", где находятся освобождены из плена. Заехал в супер-маркет, накупил всякого разного: молочку, соки, колбасы, джемы, фрукты, печенье ... Оказывается, волонтеры уже всем обеспечили! "Проклятые" волонтеры! Спрашиваю: может одежду? телефоны? – Нет, уже все есть! Для тех, чей дом остался на НКТ*, среди проблем на первом месте – жилье, на втором – работа. Будем помогать», – пишет Тука.

Он также уточнил, что спецслужбы ведут всестороннюю проверку всех прибывших. «Без обид», – добавил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что среди освобожденных из «ДНР» украинских заложников есть двое из временно неподконтрольной Горловки, а также еще два человека, родов из неподконтрольных территорий Донбасса.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория