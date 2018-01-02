На КПП «ДНР» заторы из-за проверок авто с украинскими номерами. Новости

Сегодня, 2 января, на КПП Александровка (Каргилл) в очереди машины стояли 7-8 часов. Об этом пишут пользователи соцсетей.

В своих сообщениях пользователи сообщают, что заторы вызвали проверки машин с украинскими номерами.

Влад: «Сегодня люди в очереди (авто), возмущались, что простояли в очереди на блокпосту ДНР в с сторону Украины 7-8 часов плюс проверка и оформление 40-50 минут, это при том, что льготников сегодня ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО. На украинском блокпосту очереди не было ВООБЩЕ ни туда, ни оттуда - сразу на проверку, проверка и оформление 10-15 минут не более»;

Василий: «Потому что единственной целью фейковой таможни Днр - это набивать свои карманы, а чт бы тащили деньги, должна быть очередь...»;

Николай: «Но все на украинских номерах стоят в очереди в кибитку и конкретно тормозят очередь»;

Валерий: «Потому то в 2018 уже все должны быть перерегистрированы и поэтому тормозят».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольной части Донецкой области владельцев транспорта с украинской регистрацией собираются привлекать к административной ответственности.