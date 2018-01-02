Донецк: Как выглядит район Путиловского моста (Фото). Новости

Сегодня, 2 января, появились фото разрушенной постоянными обстрелами инфраструктуры возле взорванного в 2015 году путепровода на Путиловке в Донецке. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
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