Донецк: Как выглядит район Путиловского моста (Фото). Новости

Донецк: Как выглядит район Путиловского моста (Фото)

02.01.18 21:23dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Сегодня, 2 января, появились фото разрушенной постоянными обстрелами инфраструктуры возле взорванного в 2015 году путепровода на Путиловке в Донецке. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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