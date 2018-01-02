Закон об избирательных правах переселенцев не будет проголосован до выборов, – Тука. Новости

Закон об участии переселенцев в избирательной кампании не будет проголосован в Верховной Раде Украины до выборов. Об этом сегодня, 2 января, в эфире телеканала «112.Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

Он сообщил, что недоволен темпами, которыми реализуется политика, за которую отвечает МинВОТ. «Теоретически, разработок сделано немало. Есть и изменения в законодательство об участии переселенцев в избирательной кампании. Он лежит в Верховной Раде. И недавно, к сожалению для меня, я был очень удивлен, эксперты меня убеждали, что они все без исключения уверенны, что этот закон до выборов не будет проголосован в ВР. Если так случится, то с моей точки зрения, это просто будет пощечина тем сотням тысяч людей, которые живут в Украине. Есть какие-то политологические исследования. К сожалению, те люди, которые реализуют чисто политические процессы в Украине, они являются такими же жертвами штампов, как и другая часть нашего населения – если переселенцы, то значит это сепары, раз сепары, то они будут голосовать за Партию регионов, то зачем им давать возможность голосовать вообще. Но это абсолютно не соответствует реалиям, абсолютно не соответствует действительности», – рассказал Тука.

Замминистра отметил, что люди, составляющие где-то даже большинство громады, не имеют возможности фактически влиять на жизнь этой громады. «Исходя из того, что идет процесс децентрализации, когда не только административные полномочия перенесены на объединенные территориальные громады (ОТГ), но и финансовые возможности там значительно выросли. И когда непосредственно в ОТГ могут решать вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальными льготами, но это не делается. Почему? А какому главе ОТГ интересно заниматься теми гражданами, которые фактически не являются избирателями», – сказал Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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