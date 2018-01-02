Жители прифронтовой Донетчины поделились пожеланиями на Новый год (Фото). Новости

Жители прифронтовых территорий Донецкой области рассказали, чего желают себе и всем жителям Украины в новом году.

По их словам, произошла переоценка ценностей. «Больше, чем мира, даже дети, не хотят ничего. Все было. У нас все есть. Нам бы мира. И все», – сказала женщина.

«Чтоб каждый из людей в своей жизни почувствовал что-то главное, что-то нужное, что делает их счастливыми», – добавила другая жительница зоны АТО.

Девочка поделилась, что хочет мира, счастья и здоровья, и чтобы закончилась война.

«Чтобы дети были добрые, хорошие, слушались», – сказала малышка.

Маленькие мальчики и девочки пожелали мира и здоровья, радости и доброты. «Любви, добра и благополучия в семье», – поделилась девочка.

По материалам видеосюжета «Вчасно» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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