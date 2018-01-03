После обмена пленными на неподконтрольном Донбассе возможен всплеск задержаний, – омбудсмен. Новости

О том, что Украина завершила обмен пленными в формате «всех на всех», можно будет сказать тогда, когда в том числе будет поставлена точка в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом в эфире «5 канала» сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Последние две недели я получаю большое количество обращений от родственников о том, что появляются новые пленные. К сожалению, конфликт еще не завершен. Соответственно, может произойти, что будет и третий, и четвертый этап этих событий (обмена пленными, – прим.). Пока мне спрогнозировать трудно», – сказала омбудсмен.

При этом после обмена 27 декабря Лутковская не исключает всплеска задержаний на неподконтрольных территории людей для расширения «обменного фонда». «Сейчас и так большое число украинцев находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. Нужен ли им дополнительный "фонд", не могу сказать. Возможно, такая активность будет. Но я вижу позицию переговорщиков, и скажу что украинская сторона в лице Ирины Геращенко и Виктора Медведчука, будет сражаться за каждого и не оставят там ни одного украинца», – дополнила чиновник.

Валерия Лутковская отметила, что есть разные источники влияния на процесс принятия Владимиром Путиным решения об обмене пленными. «С моей точки зрения, большое влияние на принятие решения по обмену имеем, в том числе, "нормандский формат". По крайней мере, руководители Германии и Франции очень повлияли на то, что было решение президента Российской Федерации [о согласии провести обмен]. Во-вторых, усиление санкций также имеет свое влияние на принятие решения со стороны президента РФ», – сказала Лутковская.

При этом сейчас под вопросом второй этап обмена. «Я бы сегодня зареклась говорить о каких-то конкретных датах», – резюмировала омбудсмен.

Как сообщалось ранее, 27 декабря прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.

Предполагается, что очередной этап обмена пленными между украинской стороной и «Л/ДНР» может состояться в 2018 году по формуле «70 на 20».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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