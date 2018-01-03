В «ДНР» сообщили размер «налога» при продаже квартиры. Новости

В «ДНР» при продаже недвижимости необходимо заплатить «налог», размер которого зависит от того, является ли продавец «резидентом» «республики». Об этом в комментарии местной газете сообщила юрист «коллеги адвокатов» Юлия Стальная.

«Если вы являетесь резидентом Донецкой народной республики, то сумма налога при продаже недвижимого имущества будет 5%, если вы нерезидент, то сумма налога будет 10%», – сказала Стальная.

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