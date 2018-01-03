На чем прокалываются Деды Морозы в Донецке. Новости

В неподконтрольном Донецке по традиции Деда Мороза заказывают на дом и на Старый новый год.

Об этом в интервью местной газете рассказал актер Донецкого театра кукол Дмитрий Туев, который «работает» Дедом Морозом уже 5 лет.

Правда, как отметил актер, на Старый новый год заказов меньше, чем 31 декабря и 1 января.

«Цена заказа где-то в среднем тысяча рублей. Но это в среднем. У кого- то меньше, у кого-то – больше», – пояснил Туев, добавив, что в новогоднюю ночь расценки выше.

Он также прояснил, на чем «прокалываются» Деды Морозы. «Чаще всего мы прокалываемся на мелочах, которые, тем не менее, разрушают волшебство сказки. Например, Дед Мороз и Снегурочка опаздывают к назначенному часу. Опаздывать вообще нехорошо, да еще под Новый год и тем более самому Деду Морозу и его внучке. Или другой пример: под шубой ребенок вдруг обнаруживает обычные "как у папы" ботинки или хуже того – кроссовки. "А Дед Мороз-то не настоящий", – того и гляди заявит ребенок. А нам такие разоблачения ни к чему, ведь они убивают у детей веру в сказку и чудо», – сказал актер.

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