Закон о реинтеграции Донбасса не учитывает мнение противоположной стороны, – Менендес. Новости

Признавать оккупацию Донбасса в отдельном законе – неправильно. Об этом рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Я часто привожу статистику опроса Международного республиканского института, которая была сделана этим летом. Более 60% украинцев считают, что наша власть предпринимает недостаточные усилия, чтобы нормализовать жизнь даже на подконтрольных частях Донбасса. А, во-вторых, 72% украинцев сказали, что для того, чтобы люди были лояльны к Украине, нужно решить их экономические проблемы, нужно дать им работу», – отметил Менендес.

По его словам, такие города, как Мариуполь, Покровск, Бахмут довольно интенсивно пытаются вернуться к нормальной жизни: прокладываются дороги, появляются рекламные щиты, как косвенный признак появления деловой активности. Есть и депрессивные города, в числе которых сооснователь волонтерской организации назвал те, что находятся на линии фронта: Марьинка и Авдеевка, Селидово и Курахово.

По словам Энрике Менендеса, закон о реинтеграции Донбасса не учитывает мнение противоположной стороны, с которой нужно будет все равно садиться за стол переговоров.

«Я считаю, что если это и шаг, то шаг – назад. Термин "оккупированные территории" несет за собой невероятное количество вопросов. Вообще, эта гибридность всего нашего конфликта привела нас к каким-то шизофреническим вещам. Во всех публичных заявлениях на политическом уровне мы называем Россию агрессором. А тут у нас есть обмен пленными всех на всех, и оказывается, что и с одной, и с другой стороны были обменены только граждане Украины. Кроме того, термин "АТО" несет в себе еще один риск: по закону об антитеррористической деятельности, все разрушения, которые были в регионе сделаны в результате антитеррористической деятельности, должны быть восстановлены за счет государственного бюджета Украины», – считает он.

По словам Менендеса, закон о реинтеграции просто заполняет нормативно-правовой вакуум, и это вывод большинства экспертов. «Я спрашивал у профильных чиновников, которые участвовали в его разработке, а привлекали ли они к разработке законопроектов об освобождении неподконтрольных территорий хотя бы кого-то, кто представляет неподконтрольные территории? Или хотя бы тех, кто там иногда бывает?», – говорит он.

«Рано или поздно нам придется каким-то образом институализировать даже тех людей, с которыми мы кардинально не согласны, и которые не согласны с нами», – добавляет Менеднес.

По его словам, обмен заложниками, который произошел, – яркий пример того, что стороны договорились. Также сооснователь волонтерской организации рассказал и о своих рецептах мира. «У меня есть свой личный план Энрике Менендеса, который может, на мой взгляд, нас привести к миру. Я бы хотел с любым человеком, который хотел бы цивилизованно и аргументировано говорить, этот план обсудить. Я читаю всю аналитику, которая появляется во всех аналитических центрах, в том числе, и российских, которые пытаются найти выход их этой ситуации. Мое мнение: плохой мир всегда лучше хорошей войны, и мы ни в коем случае не должны отказываться от каналов коммуникаций», – заявил он.

По материалам: Громадське радіо

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