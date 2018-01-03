В «ЛНР» на пожаре погиб мужчина. Новости

В течение суток в «ЛНР» произошло 2 пожара. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Предварительно установлено, что пожар в Перевальске, по ул. Победы, произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении. «На месте пожара обнаружен труп мужчины 1962 года рождения. Убыток устанавливается. Спасено имущества на сумму 900 тыс. руб. (441 тыс. 176 грн по курсу "госбанка ЛНР" на 3.01.17)», – говорится в сообщении.

Еще один пожар произошел в Стаханове (после переименования – Кадиевка), по ул. 1-е Поселение. В результате короткого замыкания электропроводки пожаром повреждена кровля пристройки в жилом доме.

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