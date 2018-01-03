На Донецкую и Луганскую области создан один апелляционный суд. Новости

Согласно указу президента Украины №455/2017, подписанному 29 декабря 2017 года, Донецкий апелляционный административный суд ликвидирован. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы государства.

Указом №455/2017 создан Первый апелляционный административный суд в апелляционном округе, который включает Донецкую и Луганскую области с местонахождением в Донецке (НКТ*) и Краматорске (ПКТ*) в Донецкой области.

Этим же указом ликвидированы еще 8 апелляционных административных судов в других регионах Украины. Вместо них созданы еще 7 апелляционных административных судов с распределением юрисдикции по апелляционным округам.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях ряд городских и районных судов реорганизованы в окружные.

Напомним, с 1 января 2018 года из-за роста прожиточного минимума повысились и ставки судебного сбора. Так, судебный сбор за подачу иска имущество характера для граждан и ФЛП теперь составляет не менее 704 грн, а для юрлиц – от 1762 грн.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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