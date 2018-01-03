В Бахмуте и Краматорске созданы два окружных суда. Новости

Согласно указу президента Украины №450/2017, подписанному 29 декабря 2017 года, ликвидированы Артемовский горрайонный суд и Бахмутский городской суд в Донецкой области. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы государства.

Указом №450/2017 созданы Бахмутский и Краматорский окружные суды с местоположением в Бахмуте и Краматорске соответственно.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях ряд городских и районных судов реорганизованы в окружные.

Напомним, с 1 января 2018 года из-за роста прожиточного минимума повысились и ставки судебного сбора. Так, судебный сбор за подачу иска имущество характера для граждан и ФЛП теперь составляет не менее 704 грн, а для юрлиц – от 1762 грн.

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