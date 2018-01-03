«Джавелины», выборы Путина и наступление на Донецк: Политолог о ситуации на Донбассе. Новости

Если произойдет обострение ситуации на Донбассе в 2018 году, то это никак не будет связано с выборами президента России, а американское вооружение в зону АТО не попадет, потому что никто не собирается возвращать Донбасс силовым путем. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал политолог-международник Олег Волошин.

«Если какая-то провокация на Донбассе и произойдет, то это абсолютно никак не связано с российскими выборами. Теперь вопрос о "Джавелинах". Да, это хорошая система, но мы не знаем конкретных договоренностей с США, но то, о чем писали многие уважаемые издания, речь шла о том, что "Джавелины" будут поставляться куда угодно, кроме зоны АТО. Никто в Вашингтоне не хочет, чтобы украинские войска получили комплексы, которые сразу будут использованы в бою и спровоцировали бы эскалацию», – сказал он.

По его словам, противотанковые комплексы «Джавелин» – оборонительное вооружение, которое может быть использовано в качестве определенного предостережения «возможных российских действий», но не на Донбассе. «Если россияне захотят развязать с нами полноценную войну, они применят свой авиационный компонент, против которого "Джавелина" также эффективна, как рогатка», – отметил Волошин.

Политолог добавил, что в Украине сейчас не идет речь о возвращении Донбасса силовым путем. «Я думаю, всем очевидно, что, если мы завтра предпримем наступление на Донецк, это закончится колоссальной катастрофой и колоссальным количеством жертв для всех, естественно, и для россиян тоже, и для нас. Поэтому, я думаю, что никто в здравом уме и светлой памяти такой ерундой страдать не будет», – считает он.

Волошин также заявил, что в США отлично понимают ситуацию на Донбассе. «Я убежден, что ни один комплекс "Джавелин" не будет поставлен в зону АТО, если только не возникнет ситуация, что россияне планируют танковое наступление на Мариуполь и так далее. Но поставлять эти комплексы для вялотекущей войны, которая идет сейчас, никто из Америки не будет», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, 2 января президент Украины Петр Порошенко анонсировал получение летального оружия из США уже в этом, 2018 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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