В Украине не было денег, чтобы ввести военное положение в 2014 году, – Гримчак. Новости

В Украине не было денег, чтобы ввести военное положение в 2014 году из-за российской агрессии на Донбассе, и страна лишилась бы международной помощи. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.
«Можно было бы в начале 2014 года ввести военное положение, сказать, что у нас российская агрессия, правда, у нас на тот момент на казначейском счету 108 тыс. грн было. А у нас миллионы пенсионеров, людей, которые должны получать заработную плату, нужно учить детей, нужно ремонтировать технику – она без денег почему-то не ремонтируется. И много всего другого надо было делать и за эти 3 года сделали», – сказал он.
По его словам, Украине три года пришлось доказывать международным партнерам российскую агрессию на Донбассе. «Что касается наших зарубежных партнеров, в сентябре или октябре 2014 года я сидел с миссией ОБСЕ и доказывал им, что у нас российская агрессия, а они мне не верили, хотя я показывал и фото, и видео. А они мне говорили: "Вы знаете, а у нас есть сомнения". Международный уголовный суд только в декабре 2017 года признал, что у нас есть международный конфликт. Они подтвердили, что в Крыму он начался в феврале 2014-го, а на Донбассе – в июне 2014 года», – добавил Гримчак.
Как сообщалось ранее, согласно результатам предварительного расследования событий в Украине времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Донбассе, в Международном уголовном суде (МУС, Гаагский трибунал, Нидерланды), на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт, параллельно с не международным. В ответ в России заявили, что РФ не признает юрисдикцию МУС в вопросе военного противостояния российских и украинских военных на Донбассе и не будет оспаривать его решение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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