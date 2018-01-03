Порошенко ликвидировал Донецкий апелляционный хозяйственный суд. Новости

Согласно указу президента Украины №454/2017, подписанному 29 декабря 2017 года, Донецкий апелляционный хозяйственный суд ликвидирован. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте главы государства.

Вместо него создан Восточный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, который включает Донецкую, Луганскую, Полтавскую и Харьковскую области. Местонахождение Восточного апелляционного хозяйственного суда определено в городе Харькове.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях ряд городских и районных судов реорганизованы в окружные. Некоторые суды ликвидированы. Кроме того, на Донецкую и Луганскую области будет работать один апелляционный суд.

Напомним, с 1 января 2018 года из-за роста прожиточного минимума повысились и ставки судебного сбора. Так, судебный сбор за подачу иска имущество характера для граждан и ФЛП теперь составляет не менее 704 грн, а для юрлиц – от 1762 грн.

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