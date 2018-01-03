Сводка из зоны АТО за 2 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 2-е украинских военнослужащих получили легкие ранения. Состояние их здоровья – удовлетворительное. Об этом сегодня, 3 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении вблизи Авдеевки участники незаконных вооруженных формирований нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого НВФ применили против военнослужащих сил АТО минометы калибром 82 мм и пехотное вооружение. На Приазовье противник также из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским военнослужащим на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» утверждают, что «за прошедшие сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков Трудовские на западе Донецка и Зайцево на севере Горловки, а также села Спартак к северу от Донецка. За сутки зафиксировано 3 факта нарушения новогоднего перемирия со стороны украинских войск».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.