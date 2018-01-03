Ситуация в пунктах пропуска утром 3 января. Новости

Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 2 января, всего через КПВВ было оформлено 19,7 тысяч человек и 2,8 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4270 человек и 615 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5400 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3915 человек и 830 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1375 человек и 360 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 4695 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 60/40;

КПВВ «Марьинка» – 30/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/60;

КПВВ «Гнутово» – 40/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Борис: «6:38. На 7:00 КПП "ДНР" Горловка-Никитовка – супер-льгота, в основном бусы 30 шт., а то было темно и не сосчитать, и все уже за "полицией". Перед въездом КПП после "полиции" – 40-50 шт. авто. До "полиции" льготы 30-40 шт., основной – сразу за 1 поворотом, машин 80 шт. Пеших не вижу, но если смотреть сколько автобусов стоит слева, то много. 7:42. Пешие все прибывают и прибывают, ждем открытия КПП. 8:43. После открытия КПП продвинулись на 10 машин. Супер-суперная льгота прет»;

Станислав: «9:39. 8:30 (мск). ДНР. 80 индусов и 6 газелей прошли на 0 укр., осталось около 150 авто и 25 газелей. Пеших около 800. На Горловку, Майорск – практически пусто на 10:00 (мск)».

КПВВ «Марьинка»:

Виталий: «4:35. "Каргил" на Курахово в начале моста в 5:30 (мск)»;

Администратор: «8:47. "Каргил" из Донецка, очередь авто очень большая. Продвижения практически нет»;

Екатерина: «8:59. [В сторону Курахово]. Льготы 55 где-то машин, а обычной – за мостом».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «7:49. Очередь общая – церковь "+"; льгота 50 машин; пешие прибывают но сейчас человек 120, не меньше... как в старые добрые времена!!! Это Еленовка на Мариуполь»;

Петр: «8:20. [На Еленовке в сторону Волновахи] очередь дальше церкви. ДНР пропускает живо».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный Партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;

в пункте пропуска «Должанский» в обе стороны очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» проезд в обе стороны был без очередей.

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