У США есть метод победить Россию на Донбассе не военным путем, – политолог. Новости

Военным путем победить Россию на Донбассе невозможно, но у США есть другой эффективный метод и американское вооружение здесь ни при чем, гораздо важнее переговоры на политическом уровне. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог-международник Олег Волошин.

«Мы можем фантазировать сколько угодно, но нужно четко понимать: военным путем победить Россию невозможно – с "Джавелинами", без "Джавелин". Никто не хочет, чтобы было так как в Сирии – там сожгли много танков, но разрушили десятки городов под российскими бомбами. Я бы не хотел, чтобы тоже самое произошло в Украине... В военном измерении в Америке понимают, что Украина не выстоит против России, но у американцев есть свой инструмент сдерживать Россию», – сказал он

По его словам, в США есть гораздо более эффективный способ воздействия на Россию через ее элиту. «В военном отношении Россия – колоссальный противник с любым американским вооружением, которое бы нам ни предоставили. У американцев есть сильный инструмент – санкции. В России с ужасом ждут февраля, когда будет опубликован список лиц, близких Путину. Куча олигархов по этому поводу переживают, что их активы будут арестованы или они сами могут быть задержаны. Это гораздо эффективнее, чем любые "Джавелины"», – добавил Волошин.

Как сообщалось ранее, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине (2003-2006 гг.) Джона Хербста, в США готовят персональные санкции для российских олигархов из-за Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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