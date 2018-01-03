На Луганщине появилась еще одна опорная школа. Новости

Общеобразовательная школа в Краснореченском (Кременской р-н, Луганская обл.) получила статус опорной. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На последней сессии Кременского районного совета в 2017 году принято решение о предоставлении статуса опорного учреждения Краснореченской общеобразовательной школе I-III ступеней Кременского районного совета.

Это второе учебное заведение в Кременском районе, которое определено опорным. Теперь в Краснореченскую школу подвозятся дети из 4-х населенных пунктов, школы в которых давно были закрыты. Это Белосветовская и Залиманская 8-летние школы и Новоалександровская и Краснореченская начальные школы.

Как считают в Луганской ОГА, это позволит существенно улучшить материально-техническую базу учебного заведения за счет государственного бюджета.

Читайте также: