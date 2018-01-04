Рожденных на неподконтрольном Донбассе предлагают регистрировать не через суды, а в РАГСах. Новости

В Верховной Раде 28 декабря зарегистрирован законопроект №7463*, которым предлагается упростить процедуру регистрации в Украине лиц, родившихся или умерших на временно неподконтрольной территории. Инициатором законопроекта выступила народный депутат Наталья Веселова.

«Достоверно неизвестно, сколько детей родилось в период оккупации на территории Крыма и Донбасса; нет данных о том, сколько украинских граждан ушло из жизни естественным или насильственным способом, и т.п. Факты рождения и смертей лиц, проживающих на оккупированных территориях, удостоверяются документами оккупантов, которые Украина не признает», – отмечает Веселова.

Она считает, что эти данные свидетельствуют лишь об отсутствии доступных процедур, благодаря которым люди могли бы регистрировать такие факты на подконтрольной Украине территории.

«Сейчас граждане, проживающие на оккупированных территориях, полностью лишены доступа к административным процедурам в части оформления указанных документов. Такой подход может считаться дискриминационным. Так, не функционирует доступная административная процедура, которая предусматривала бы алгоритм государственной регистрации органами ЗАГС рождения или смерти лиц на оккупированной территории. Такой пробел на практике создает множество дополнительных препятствий на пути реализации конституционных прав и свобод граждан Украины», – констатирует народный депутат.

В качестве негативных последствий она указывает:

неполучение гражданами украинских документов,

поиск нелегальных и коррупционных путей получения этих документов,

и как следствие – отсутствие у государства данных по количеству граждан, проживающих на неподконтрольной территории.

В этой связи нардеп предлагает комплексно урегулировать проблемы слишком сложной судебной процедуры регистрации рождения и смерти, произошедших на неподконтрольной территории. Вместо судебной рекомендуется использовать административную процедуру.

Так, сейчас ст. 9 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» гласит, что любой акт (решение, документ), выданный органами и / или лицами на неподконтрольной территории, «является недействительным и не создает правовых последствий». Поэтому факт рождения / смерти приходится легализовывать через суды.

Веселова же предлагает признать правовые последствия этих «документов» не через суды, а после перерегистрации органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины (РАГСами). С занесением сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и Единый государственный демографический реестр.

Для этого необходимо дополнить ряд законов Украины соответствующими положениями.

Наталья Веселова считает, что принятие законопроекта повысит уровень защиты граждан, вынужденно проживающих на неподконтрольной территории или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия. Так, по мнению нардепа, принятие данного законопроекта:

облегчит получение украинских документов гражданами, проживающими на неподконтрольных территориях;

обеспечит защиту детей, предоставит им доступ к услугам и образованию на подконтрольной территории;

позволит органам Украины располагать статистическими данными о количестве граждан, оставшихся за линией разграничения;

уменьшит количество мошеннических схем, когда паспорта умерших граждан используются незаконно, пользуясь отсутствием факта регистрации смерти гражданина в госорганах Украины.

На данный момент законопроект №7463 передан в 6 профильных комитета для изучения, по результатам чего будет принято решение – выносить его на голосование в Раду или нет.

* Полное наименование проекта закона Украины №7463 от 28.12.2017 – «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения регистрации актов гражданского состояния для граждан Украины, вынужденно остались на временно оккупированной территории Украины или территории Украины, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия».

В Верховной Раде 28 декабря зарегистрирован законопроект №7463*, которым предлагается упростить процедуру регистрации в Украине лиц, родившихся или умерших на временно неподконтрольной территории. Инициатором законопроекта выступила народный депутат Наталья Веселова.

«Достоверно неизвестно, сколько детей родилось в период оккупации на территории Крыма и Донбасса; нет данных о том, сколько украинских граждан ушло из жизни естественным или насильственным способом, и т.п. Факты рождения и смертей лиц, проживающих на оккупированных территориях, удостоверяются документами оккупантов, которые Украина не признает», – отмечает Веселова.

Она считает, что эти данные свидетельствуют лишь об отсутствии доступных процедур, благодаря которым люди могли бы регистрировать такие факты на подконтрольной Украине территории.

«Сейчас граждане, проживающие на оккупированных территориях, полностью лишены доступа к административным процедурам в части оформления указанных документов. Такой подход может считаться дискриминационным. Так, не функционирует доступная административная процедура, которая предусматривала бы алгоритм государственной регистрации органами ЗАГС рождения или смерти лиц на оккупированной территории. Такой пробел на практике создает множество дополнительных препятствий на пути реализации конституционных прав и свобод граждан Украины», – констатирует народный депутат.

В качестве негативных последствий она указывает:

неполучение гражданами украинских документов,

поиск нелегальных и коррупционных путей получения этих документов,

и как следствие – отсутствие у государства данных по количеству граждан, проживающих на неподконтрольной территории.

В этой связи нардеп предлагает комплексно урегулировать проблемы слишком сложной судебной процедуры регистрации рождения и смерти, произошедших на неподконтрольной территории. Вместо судебной рекомендуется использовать административную процедуру.

Так, сейчас ст. 9 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» гласит, что любой акт (решение, документ), выданный органами и / или лицами на неподконтрольной территории, «является недействительным и не создает правовых последствий».

Веселова же предлагает признать правовые последствия этих «документов» не через суды, а после перерегистрации органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины (РАГСами). С занесением сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и Единый государственный демографический реестр.

Для этого необходимо дополнить ряд законов Украины соответствующими положениями.

Наталья Веселова считает, что принятие законопроекта повысит уровень защиты граждан, вынужденно проживающих на неподконтрольной территории или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия. Так, по мнению нардепа, принятие данного законопроекта:

облегчит получение украинских документов гражданами, проживающими на неподконтрольных территориях;

обеспечит защиту детей, предоставит им доступ к услугам и образованию на подконтрольной территории;

позволит органам Украины располагать статистическими данными о количестве граждан, оставшихся за линией разграничения;

уменьшит количество мошеннических схем, когда паспорта умерших граждан используются незаконно, пользуясь отсутствием факта регистрации смерти гражданина в госорганах Украины.

На данный момент законопроект №7463 передан в 6 профильных комитета для изучения, по результатам чего будет принято решение – выносить его на голосование в Раду или нет.

* Полное наименование проекта закона Украины №7463 от 28.12.2017 – «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения регистрации актов гражданского состояния для граждан Украины, вынужденно остались на временно оккупированной территории Украины или территории Украины, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия».

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