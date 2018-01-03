Бессмертный назвал главную причину блокады Донбасса. Новости

Главная цель введения блокады на Донбассе – это борьба с контрабандой. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Не прозвучало еще ключевое слово причины блокады – это контрабанда. Давайте вернемся еще на один год назад и вспомним, что 1 января 2016 года даже устные договоренности в Минске завершили свое действие. Уровень контрабанды на протяжении 2015 года захлестнул Украину, и это все знали», – сказал он.

По его словам, контрабандой занимались многие военные, но после решения СНБО Украины о блокаде Донбасса эта проблема была частично решена. «Начиная от полевых командиров, заканчивая большими службами. Это тоже известно и доказано. Это было ключевой причиной [блокадой] и поводом того, что произошло. На тот момент, это была проблема №1. Это была ключевая проблема контрабанды», – добавил Бессмертный.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономическая блокада Донбасса вызвала падение ВВП на 1% и оказала негативное влияние на торговый баланс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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