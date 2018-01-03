На Донетчине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. Новости

Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Донецкой области по состоянию на 2 января остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения облгосадминистрации Донецкой области.

В департаменте уточняют, что в области с 22 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года заболели гриппом и ОРВИ 5284 человека, показатель на 100 тыс. населения составляет 210,1, что ниже эпидемического уровня на 70,7%. Дети до 17 лет среди всех заболевших составляют 72,9% (3853 случая).

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 1098,9 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 4,7%, и ниже уровня прошлой недели на 20,8%. Из всех заболевших госпитализированы 246 человек. 82,7% от числа госпитализированных – дети.

Также в пресс-службе рассказали, что с начала прививочной кампании всего привиты 7259 человек. При этом за средства местного бюджета привиты 4880 человек, за средства предприятий привиты 1167 человек, за личные средства – 554 человека, за счет других средств – 658 человек.

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