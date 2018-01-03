Ситуация в пунктах пропуска днем 3 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «10:16. Очередь пеших в сторону Украины на Майорске большая. В сторону ДНР – почти никого. 10:36. На нулевом в сторону Украины пеших 70 где-то и машин 80-100».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «12:31. [На Марьинке в сторону Донецка]. Ехала два часа назад, машины сразу на проверку»;

Администратор: «12:42. На выезд из Донецка через Курахово вообще стоим не двигаясь. Очередь на повороте на Текстильщик. За бабки люди прут. Украинские посты никого. ДНР 1 ч без движения. 50 машин. Это на Курахово в Донецк».

Алексей: «13:43. В сторону Курахово движение минимально, перед блокпостом в три ряда машины. Родители стоят, говорят, кошмар!!! Наверно, у персонала рождественские каникулы, совсем работать некому, одно окно, один компьютер!»;

Роман: «13:45. За час проехали метров 20, на Александровском блокпосту в сторону Курахово. Огоньки светятся только у второго и третьего ряда, основной ряд – мертво»;

Юлия: «10:05. На "Каргиле" очень много машин, пропускают плохо»;

Марина: «13:10. На "Каргиле" в три ряда. Льготы машин 20».

​КПВВ «Новотроицкое»:

Иван: «14:02. Еленовка на выезд из Донецка: машин 150»;

Иван: «14:15. Еленовка из Донецка – очередь заканчивается на повороте, движение очень слабое – 10 машин в час».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «11:17. Гнутово – Пищевик. Из Мариуполя пусто! Из Донецка на ДНР пусто, в Украину – много, до поворота верхнего»;

Дмитрий: «13:53. Из ДНР на Мариуполь – машин нет, в Украину блокпост на Мариуполь – порядка 40 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей не было в обоих направлениях;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд в очереди находились 30 легковых автомобилей и 4 автобуса, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 27 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд очередей не было.

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