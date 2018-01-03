В деле по обвинению прокуроров Донетчины двое судей взяли самоотвод. Новости

Двое судей Орджоникидзевского районного суда Мариуполя (Донецкая обл.) заявили о самоотводе в деле по обвинении двух начальников отделов прокуратуры Донецкой области. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Заявления были удовлетворены коллегией суда 19 декабря 2017 года. Как следует из заявлений, один из судей не имеет достаточного опыта для рассмотрения данной категории дел. Второй же заявил о самоотводе по той причине, что именно на основе его решения был снят арест с денег, который был предметом расследования в отношении прокуроров. Именно за снятие ареста с денег прокуроры, возможно, получили неправомерную выгоду.

Напомним, двух начальников отделов прокуратуры Донецкой области – Максима Кального и Сергея Украинца – Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в получении неправомерной выгоды.

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