Освобожденные заложники могут стать свидетелями в международных судах, – омбудсмен. Новости

Освобожденные заложники смогут рассказать о том, как обращаются с людьми на неподконтрольных территориях, а также о тех, кого продолжают незаконно удерживать. Об этом в эфире «5 канала» сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, очень важно сейчас поговорить с теми, кто вернулся из плена. «Поговорить и узнать, кто был рядом, кого они видели и какие проблемы у тех, кто остался, как сейчас помочь тем, кто остался», – отметила омбудсмен.

Также она сообщила, что, возможно, появится возможность узнать и о незаконном удержании тех, кто сейчас неизвестен. «Кроме того, мы узнаем сейчас фамилии тех, кто, возможно, был нам неизвестен. У нас сейчас тут появились первоисточники, и мы должны эту информацию использовать, чтобы понимать, о ком мы будем договариваться завтра», – сообщила Лутковская.

Как только освобожденные пройдут психологов, врачей, побудут с родными на праздники, с ними должны работать следователи, СБУ, контрразведка. «Ради получения этой информации, ради того, чтобы узнать, в каких условиях они там были, я точно так же буду просить их о встрече. Очень важно об этом знать правозащитникам, для того, чтобы рассказать международным организациям о том, как обращаются с людьми на неподконтрольных территориях», – сказала обмудсмен.

Также, по ее словам, освобожденные смогут быть свидетелями в будущих претензиях Украины в международных судах касательно нарушений прав человека, преступлений, пыток. «Так же как Ахтем Чийгоз сегодня выступает одним из свидетелей в нашем иске Украины против России в Международном суде ООН, эти ребята будут свидетелями, чтобы доказать негуманное отношение с ними – в случае, если оно было», – отметила омбудсмен.

Как сообщалось ранее, 27 декабря прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.

Предполагается, что очередной этап обмена пленными между украинской стороной и «Л/ДНР» может состояться в 2018 году по формуле «70 на 20».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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