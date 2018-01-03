В 2018 году шансы на освобождение всех украинских заложников высоки, – Козловский. Новости

В 2018 году шансы на освобождение всех украинских заложников высоки, потому что президенту РФ Владимиру Путину нужно будет поддерживать свой миротворческий образ для мирового сообщества, и чтобы успокоить российское население. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря заложник украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский.

«Шансы достаточно большие, потому что России необходимо восстанавливать свой имидж – имидж государства, которое сейчас явно декларирует миротворческую позицию. Понятно, что это в большей степени прикрытие: нужно решить вопрос выборов, чемпионат тоже играет какую-то роль. Но в целом – необходимо все-таки успокаивать свое собственное население», – сказал он.

По мнению ученого, на освобождение украинских заложников повлияет внутренняя ситуация в России. «Одно дело, когда российские войска открыто воюют на территории других государств, в той же Сирии, и в таком полулегальном виде, как на территории Донбасса. Так или иначе население России рано или поздно будет задавать вопросы, почему столько внимания уделяется внешнеполитическим моментам и меньше тех моментов, которые касаются самого населения РФ», – продолжил Козловский.

Он добавил, что Путин будет придерживаться позиции миротворца. «Мое мнение: раз уже было задекларировано миротворческая позиция и особое отношение к человеку, которое декларируется президентом этой страны, это те шаги, которые сделаны по направлению и к освобождению в том числе… Я думаю, что сейчас процесс обеления себя в международной политике, конечно, будет связан с освобождением [заложников]», – считает Козловский.

Напомним, что среди освобожденных 27 декабря – легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкого областного ОО «Центр Дискавери» Игорь Козловский.

Ранее сообщалось, что лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук отказался называть фамилии в списках на обмен, но подтвердил наличие фамилии известного религиоведа из Донецка Игоря Козовского.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все 74 украинских заложника, которые были освобождены в рамках обмена 27 декабря, находятся на подконтрольной Украине территории.

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