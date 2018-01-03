Руководитель аппарата суда на Донетчине привлечен к ответственности. Новости

К административной ответственности привлечен руководитель аппарата одного из судов области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По результатам совместной работы правоохранительных органов установлено, что руководитель аппарата Первомайского районного суда, будучи субъектом ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», без уважительных причин несвоевременно подала декларацию.

В связи с этим был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 172-6 КУАП (несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Рассмотрение протокола в суде обеспечил прокурор Никольского отдела Волновахской местной прокуратуры. Суд признал служащую виновной в совершении административного правонарушения и наложил штраф в сумме 850 грн в пользу государства.

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