В Краматорске экс-полицейского за коррупцию приговорили к штрафу в 850 грн. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) прокуратура доказала вину бывшего полицейского в совершении коррупционного правонарушения. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Краматорская местная прокуратура обеспечила рассмотрение в суде протокола об административном правонарушении, связанного с коррупцией, которое совершил бывший работник полиции.

Установлено, что в сентябре 2016 года старшего сержанта полиции уволили из органов полиции согласно Закону Украины «О национальной полиции».

Однако, пренебрегая требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», мужчина с опозданием почти на 1 год после увольнения подал декларацию об имуществе и доходах лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

По результатам рассмотрения указанного административного протокола, суд признал мужчину виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

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