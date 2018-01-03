Признание России агрессором помогло бы в судах по компенсации жителям Донбасса, – эксперт. Новости

Признание России агрессором помогло бы юристам в судах о компенсации ущерба пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Донбасса, но в Украине это до сих пор законодательно не признанный факт. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

«Министерство юстиции Украины возможно собирало факты, касающиеся агрессии, калькулировало какие-то экспертизы и т. п. Но странно очень, что иски были направлены только в этом году, через два с лишним года после начала агрессии. Наверняка, если бы судебная процедура стартовала ранее, мы бы уже имели какие-то решения относительно фактов российской агрессии», – сказал он.

По его мнению, без юридически закрепленного факта сложно работать не только юристам, но и политикам. «Конечно, решение Верховной Рады могло бы политически в середине Украины закрепить этот мессендж, и с ним украинская власть могла бы оперировать и внутри и внешнеполитическое работе», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, организацией «Сила права» за три года по заявлениям пострадавших переселенцев, участников АТО, семей погибших военнослужащих было подготовлено и подано в украинские суды более 300 исков. По состоянию на 1 октября 2017 года уже получено 149 положительных решений.

Напомним, также в октябре на Луганщине Сватовский районный суд принял решение взыскать с Российской Федерации финансовую компенсацию в пользу переселенца Александра Коломийцева в сумме 1 157 150 грн, их них материальный ущерб –160 000 грн (5 616 евро), моральный ущерб – 997 150 грн (35 тыс. евро).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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