В ЕСПЧ пока нет потока исков от переселенцев из Донбасса, – эксперт. Новости

В Европейском суде по правам человека пока нет потока исков от переселенцев из Донбасса о компенсации ущерба, а Украине нужно законодательно признать Россию агрессором, чтобы не получить иски в ЕСПЧ от собственных граждан. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
«Если мы говорим о борьбе за признание прав временно перемещенных граждан в судах общеевропейской юрисдикции, прежде всего, в Европейском суде по правам человека, то на сегодняшний день говорить о потоке дел нельзя. Поэтому у Украины еще есть время, чтобы признать факт агрессии против себя и возможность создать соответствующие юридические рамки для дальнейшего эффективного рассмотрения этих вопросов», – сказал он.
Как сообщалось ранее, эксперты считают, что признание России агрессором помогло бы юристам в судах по компенсации ущерба пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Донбасса, но в Украине это до сих пор законодательно не признанный факт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Украина или Россия? Не понятно, кто должен платить компенсацию жителям Донбасса
- Выплата жителям Донбасса компенсации за разрушенное жилье остается одной из нерешенных проблем, – глава Миссии ООН
- Жители Донбасса имеют право на полную компенсацию за разрушенные боевыми действиями дома, – доклад ООН
- Украина не сможет компенсировать ущерб от конфликта на Донбассе, – омбудсмен
- Житель Славянска добился в суде компенсации за разрушенное жилье
- На западе Украины компенсация жилья после наводнения есть, а на Донбассе из-за войны – нет
- Компенсации не будет: Украина оспаривает иски жителей Донбасса в судах
- Озвучен размер морального ущерба, который переселенцы могут требовать от России
- Признание России агрессором помогло бы в судах по компенсации жителям Донбасса, – эксперт
Комментарии