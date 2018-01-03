В ЕСПЧ пока нет потока исков от переселенцев из Донбасса, – эксперт. Новости

В Европейском суде по правам человека пока нет потока исков от переселенцев из Донбасса о компенсации ущерба, а Украине нужно законодательно признать Россию агрессором, чтобы не получить иски в ЕСПЧ от собственных граждан. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» заявил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

«Если мы говорим о борьбе за признание прав временно перемещенных граждан в судах общеевропейской юрисдикции, прежде всего, в Европейском суде по правам человека, то на сегодняшний день говорить о потоке дел нельзя. Поэтому у Украины еще есть время, чтобы признать факт агрессии против себя и возможность создать соответствующие юридические рамки для дальнейшего эффективного рассмотрения этих вопросов», – сказал он.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что признание России агрессором помогло бы юристам в судах по компенсации ущерба пострадавшим от вооруженного конфликта жителям Донбасса, но в Украине это до сих пор законодательно не признанный факт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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