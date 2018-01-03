У них была задача меня взять, – освобожденный заложник. Новости

27 декабря состоялся обмен пленными, в результате которого были освобождены 74 украинца. Одним из них оказался дончанин Виктор, который пробыл в плену 10 месяцев. Мужчина со своей семьей встретил Новый год уже в Мариуполе. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как рассказал сам Виктор, по профессии он инженер, и к февралю 2015 года работал в одной из украинских компаний, предоставляющих мобильную связь и интернет. После закрытия офиса компании в Донецке стал работать начальником технического отдела фирмы, которая занималась содержанием коммуникационных сетей. В сфере его обязанностей был контроль выполнения аварийно-восстановительных работ. На этой должности Виктор проработал до 27 февраля 2017 года – до того момента, как стал заложником, после задержания на блокпосту в районе села Октябрь.

«Если посмотреть детективные фильмы, то там есть такой момент. Если человека нужно взять, то ему подбрасывают в карман пакетик с белым порошком. Мне в сумку положили розовый мешочек с веществом – как тесто. Как выяснилось, оно называлось пластид: это взрывчатое вещество. У них была задача меня взять. Меня там уже ждали», – рассказывает освобожденный житель Донецка.

Мужчина считает, что причиной задержания стала его профессия. В период 2015-2016 годов на неподконтрольной территории систематически повреждались телефонные линии украинских операторов. Их восстановлением и занимался Виктор. Для того, чтобы жители Украины имели возможность связаться с близкими, которые оказались по ту сторону, мужчина рисковал собственной жизнью, выезжая на очередные аварийные ремонты.

Сегодня Виктор вернулся к семье – к жене, которая переехала и теперь живет в Мариуполе. Говоря о планах на будущее, мужчина отметил, что для начала хочет просто провести эти праздничные дни в кругу близких.

Как сообщалось ранее, 27 декабря прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.

Предполагается, что очередной этап обмена пленными между украинской стороной и «Л/ДНР» может состояться в 2018 году по формуле «70 на 20».

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