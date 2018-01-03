Новые ПДД в Украине действуют с 1 января (Инфографика). Новости

Министерство внутренних дел Украины предоставило разъяснения по поводу изменений в правилах дорожного движения (ПДД), вступивших в действие 1 января 2018 года. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба МВД.



В сообщении напоминается, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД, инициированные МВД.

В частности, изменения коснулись:

ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км / ч;

внедрения видеофиксации нарушений ПДД;

изменения в Порядок выдачи удостоверения водителям;

изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Для введения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета министров Украины. Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 5️ км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (Постановление КМУ от 10.11.2017 года № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения»).

Кроме того, уже также работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД выдаваться на 2️ года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение 2-х лет со дня его выдачи лицом не было совершено 3 и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было, гражданин меняет временное удостоверение на постоянное (Постановление КМУ от 10.11.2017 года № 885 «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами»).

Вместе с тем, как говорится в сообщении, изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Итак, новая система штрафов еще не начала действовать.