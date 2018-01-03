«Артемовское шампанское» без проблем продается в «ДНР» (Фото). Новости

В магазинах неподконтрольных Донецка и Макеевки с конца 2014-го года без проблем продается «Артемовское шампанское», судя по этикетке – производства ЧАО « Артвайнери» (Бахмут – до переименованияя Артемовск, Донецкая обл.). Его можно было приобрести и на новогодние праздники 2018 года. При этом импортером указана фирма «Донецкой народной республики». Об этом пишут пользователи соцсетей, бурно обсуждая, каким образом в «ДНР» попадает украинский товар.

«В одном Макеевском магазине купил шампанское. Продавцы уверяли, что это настоящее "Артемовское шампанское". Дальше только вопросы: почему все надписи на украинском? Почему изготовитель Донецк? Где в Донецке "Бахмутские гипсовые штольни"? Почему акциз ДНР? Почему импортер Макеевка? Почему все магазины им завалены? Это пить можно? Короче странно все это. Я видел, что на донецкой продукции пишут юридический адрес Россия (для экспорта). Но такое...», – пишет автор поста.

Жители активно присоединились к обсуждению:

Роман: «На украинском? Так как сделано в Украине, в Донецкой области. Где его всегда и делали»;

Игорь: «Купили украинское. Растаможили в днр»;

Макс: «Для тех, кто не умеет читать внимательно: На украинском, потому что оно производится "читай этикетку" город Бахмут Донецкой области, а не в Донецке. А Бахмут под Украиной, его настаивают в Бахмутских гипсовых штольнях, это бывшие гипсовые шахты в г. Бахмут. Импортер – это предприниматель, который его к нам завозит, судя по наклейке, он зарегистрирован в Макеевке, поэтому вполне логично что импортер Макеевка... А магазины завалены, потому что Артемовские вина всегда были лучшими».

Ранее сообщалось, что в Донецке в сети супермаркетов «Семерочка» примерно 10% товаров – местного производства. Однако есть и напитки Соса-Cola и Pepsi с этикетками на украинском языке. При этом при ближайшем рассмотрении штихкод «Колы» начинается с 544900, характеризующий представителя в России – «Кока-Кола ЭчБиСи Евразия».

Также отмечалось, что в «ДНР» при производстве пищевых продуктов используется стандарт, по которому на упаковке информация должна дублироваться и на украинском языке.

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