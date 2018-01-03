В ожидании «Амстор-сити»: В Донецке закрылся еще один супермаркет (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке в последние дни декабря закрылся очередной супермаркет сети «Амстор», на этот раз – расположенный на Ленинском проспекте в районе цирка. Об этом сегодня, 3 января, сообщают местные жители в социальных сетях.

В холле данного «Амстора» также располагались торговые точки арендаторов: аптека, точки одежды и обуви, товары для детей, бижутерия и косметика, и пр. Арендаторы уточняют, что их известили о закрытии в конце центра декабря. «Когда ты просто покупатель – это одно. А когда ты снимал площадь и платил аренду вперед – это другое. Поставили за неделю перед фактом, и все! Иди, куда хочешь… Вот такая печаль перед Новым годом», – возмущается арендатор Татьяна.

При этом она добавляет, что данный супермаркет обещают открыть 15 января, и что «все будет в ажуре».

Дончане отмечают, что «Амстор на цирке» начал «умирать» еще в конце ноября. «Амстор на цирке просто пустой. Людей нет, товара нет, продавцы ходят, как зомби, по пустому торговому залу», – писал тогда Константин.

А вот состояние данного «Амстора» 10 декабря, когда, по словам дончан, «на одной работающей кассе скучали кассир и охранница»:

Жители констатируют, что в декабре супермаркет сети также закрылся на проспекте Таманском. Аналогичная ситуация с «Амстором» на Щетинина, где в преддверии Нового года «пустовал и сам магазин, и парковка, и даже… елки нет… впервые».

«В районе жд-вокзала "Амстор" закрыт... Просто наглухо закрыт, и признаков жизни давно не подает..."Семерочка" мне лично не понравилась, хорошо, что ее в нашей округе нет, да и "Авоська", мягко говоря, так себе. "Амстор" очень нравился! Особенно кулинария», – отмечает дончанка Наталья.

Так выглядит «привокзальный Амстор» сегодня:

Продолжают «еле-еле» держаться «Амсторы» на проспектах Ильича и Шевченко. По крайней мере, здесь даже традиционные новогодние елки были.

«Амстор» на пр. Ильича, декабрь 2017 г.

«Амстор» на пр. Шевченко, декабрь 2017 г.

Отметим, что в «ДНР» проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей, работающих здесь «под прикрытием».

Дончане, ссылаясь на свои «источники в высших кругах», еще в декабре утверждали, что вместо сети «Амстор» будет «Амстор-сити» с российскими инвесторами. Но это касается крупных торговых центров. При этом даты открытия новой сети постоянно переносились – то обещали в ноябре, последние упоминаемые – 20-23 декабря:

Елена: «Спрашивала у кассира, когда же у них наладится. Она сказала, 13.12.17. Я даже подъехала по дороге с работы, глянула из окна – и поехали дальше, в "Семерочку"»;

Ася: «А мне кассир в начале ноября говорила, что в течение месяца ждут "перемен к лучшему". Им так обещали»;

Игорь: «Да, "Амстор-сити". 25 декабря открытие на Ильича, цирке. Вливается бабло. Но регистрации и люди пока никак. Сейчас все как бы уволились. Но работают ))) Говорят – что будет, когда и куда, пока неизвестно».

Дончане сообщают, что все небольшие по площади «Амсторы» уже разобраны, в основном, в них заехала сеть «Семерочка» (аналог российской «Пятерочки»), но встречается и «Наш маркет»:

Елена: «В центре Макеевки есть маленький "Амстор". Видела, там повесили вывеску "Семерочка"»;

Оксана: «На месте маленького "Амстора" по Цусимской (Калининский район, недалеко от "Марабушты", на проспекте Марии Ульяновой) тоже "Семерочка" – еще летом»;

Михаил: «В бывшем "Амсторе" на Шахтерской площади открылся некий "Наш маркет". Первое впечатление неплохое»;

Ася: «Это, видимо, в маленьких. А на проспектах Ильича и Шевченко "Амсторы" для "Семерочек" великоваты»;

Марина: «Говорили, что есть "Амсторы" в собственных помещениях, а есть в арендованных. Так вот все арендованные они отдали. А в помещениях, которыми они владеют – будет что-то новое».

Но дончане соглашаются, что «Амстор» на цирке «великоват» для «Семерочки», поэтому ожидают в этом помещении новую торговую сеть.

«Раньше во все эти сети приезжали закупаться с той же Волновахи и Авдеевки. А сейчас?..», – печально резюмирует дончанин Федор.

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть, оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже на территории «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Донецке:

в Калининском районе по пр. Ильича, 93д;

в Куйбышевском районе по ул. Соколиная;

в Петровском районе по ул. Добровольского.

В июне 2017 года «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» по проспекту 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе Донецка. Также на грани закрытия был самый крупный по площади супермаркет в городе Макеевке.

В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте, где еще недавно был супермаркет «Амстор», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

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