Утвержден состав госпитальных округов Донецкой области (Перечень). Новости

Распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2017 года № 995-р утвержден перечень и состав госпитальных округов Донецкой области. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации.

Итак, на подконтрольной части Донетчины создано 6 госпитальных округов – Славянский, Бахмутский, Краматорский, Покровский, Волновахский и Мариупольский.

Перечень и состав

госпитальных округов Донецкой области

Найменування

госпітального округу Склад госпітального округу 1. Слов’янський госпітальний округ всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), розміщені на території: м. Слов’янська (у тому числі м. Святогірська) Слов’янського району

Лиманської об’єднаної територіальної громади 2. Бахмутський госпітальний округ заклади, розміщені на території: м. Бахмута

Бахмутського району 3. Краматорський госпітальний округ заклади, розміщені на території: м. Краматорська м. Дружківки м. Торецька м. Костянтинівки Костянтинівського району Олександрівського району Шахівської об’єднаної територіальної громади (Добропільського району) Андріївської об’єднаної територіальної громади (Слов’янського району) 4. Покровський госпітальний округ заклади, розміщені на території: м. Покровська м. Мирнограда м. Селидового м. Добропілля м. Новоградівки м. Авдіївки Покровського району Мар’їнського району Ясинуватського району Добропільського району 5. Волноваський госпітальний округ заклади, розміщені на території: м. Вугледара Волноваського району Великоновосілківського району 6. Маріупольський госпітальний округ заклади, розміщені на території: м. Маріуполя Мангушського району Нікольського району Бойківського району, де органи державної влади здійснюють свої повноваження

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было предложено 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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