В сельсоветах Донетчины устанавливают стелы стоимостью от 25 до 70 тыс. грн (Фото). Новости

В 10 селах Константиновского района (Донецкая обл.) установили новые въездные стелы. Их стоимость колеблется от 25 до 70 тысяч гривен.

Меловые горы – геологический памятник природы в селе Белокузьминовка. Они изображены на новой стеле. «В будущем планируется сделать здесь какие-то туристические походы. Это красивое место, поэтому решили оставить на стеле именно горы», – рассказала секретарь Белокузьминовского сельского совета Марина Литвиненко.

Такая стела стоит около 50 тыс. грн. Устанавливали за деньги сельсовета согласно Закону Украины о географических названиях. «Есть возможность выделить средства, это небольшие средства», – сказала Литвиненко.

Въездные стелы в Кондратьевском и Ильиновском сельсоветах сделают весной 2018 года.

Практически каждый сельсовет, кроме Веролюбовского, выделял деньги из местного бюджета. Этому дали 25 тыс. грн из бюджета райгосадминистрации. «Да, сумма не маленькая, но нам помогли», – сообщила секретарь Веролюбовского сельского совета Елена Колесник.

Самой дорогой из всех является стела Новодмитриевского сельского совета. Ее стоимость около 70 тыс. грн.

40 тыс. грн стоила выездная стела Иванопольского сельского совета.

В каждом селе, по словам главы Константиновской райгосадминистрации Натальи Виниченко, в ближайшее время установят новые остановки общественного транспорта.

По материалам видеосюжета «ДоТеБе» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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