В ОБСЕ показали, кто работает в их мониторинговой миссии (Инфографика). Новости

По состоянию на 27 декабря в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине задействован 1171 человек, из них: 697 – международные наблюдатели, 379 – местные сотрудники, 95 – иные международные сотрудники. Об этом говорится в сводном отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что из почти 700 наблюдателей по всей Украине более 500 работают на востоке страны.

В миссии представлены гражданские невооруженные наблюдатели из из 44 государств-участников ОБСЕ.

«Важно понимать, что остановить боевые действия должны стороны конфликта. Мы не проводим расследования, а предоставляем отчеты, основанные на фактах. Мы не доставляем гуманитарную помощь, но содействуем ее доставке», – отмечают в Миссии.

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