В Донецке начались «облавы» на украинские автономера. Новости

С первых дней нового года в «ДНР» сотрудники «ГАИ» начала штрафовать водителей, которые не «перерегистрировали» автомобили «по правилам республики» и продолжают передвигаться с украинскими номерами. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Наибольшая активность данного явления наблюдалась 2-3 января.

В частности, жители Донецка акцентируют, что в большинстве случаев при первой остановке автомобиля сначала предупреждают о необходимости перерегистрации в «МРЭО ДНР».

«Не переоформленных авто в Донецке осталось очень много, пока останавливают и предупреждают, не штрафуют. В МРЭО очереди огромные», – сообщает один из дончан.

Другие констатируют, что уже «попали на штрафы»:

Fip: «Уже попали на 5 тыс. руб. за украинские номера»;

«Чип»: «Тебя тупо развели, максимальный штраф – 500 руб., минимум, вроде – 200 руб. И то, в первый раз должны предупредить и отпустить»;

Sneg: «Штраф 500 руб. + эвакуатор и штрафплощадка + идешь оформляешь [номера "днр"]. Итого: около 4000 руб.! Просто поехать и номера получить – чуть больше 1000 руб.!».

Жители уточняют, что в Донецке все же по большей части владельцы украинских автономеров «отделываются» предупреждением, но в иных городах («чем дальше от столицы ДНР, тем топорнее») чаще все-таки налагают штрафы.

Также проверка авто с украинскими номерами 2 января стала причиной очередей на контрольном пункте пропуска «ДНР» «Александровка» (Каргилл/Каргил) по трассе Донецк – Курахово.

Как отмечалось ранее, прежняя волна проверок водителей по факту перерегистрации автомобилей по «правилам ДНР» фиксировалась в сентябре 2017 года. Дело в том, что «ДНР» постановила до конца 2017 года зарегистрировать в местных «МРЭО» автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный в Украине. «Водители, которые управляют транспортными средствами нечетного года выпуска с месяцем регистрации в подразделениях ГАИ Украины в период с января по июнь 2017 года, не прошедшие обязательную регистрацию в МРЭО ГАИ МВД ДНР, в настоящее время привлекаются к административной ответственности», – говорилось тогда в сообщении «администрации» Донецка.

Также отмечается, что сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку (штрафстоянку).

Повторное в течение года совершение данного «нарушения» влечет за собой штраф в размере от 510 до 1020 руб. с временным задержанием транспортного средства и доставкой его на специальную площадку (штрафстоянку).

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