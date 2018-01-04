В «МВД ДНР» замалчивают ДТП с российским авто, водитель которого сбил четырех человек. Новости

В период с 30 декабря 2017 года по 2 января 2018 года в «ДНР» было совершено 12 ДТП, в которых 20 человек получили телесные повреждения. Зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, 30 декабря в Ворошиловском районе г. Донецка 34-летний водитель автомобиля «Nissan Almera», по предварительным данным, находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21703», который остановился впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Nissan Almera» получил телесные повреждения.

1 января в Ворошиловском районе г. Донецка 24-летний водитель автомобиля «Nissan Note», по предварительным данным, находясь в нетрезвом состоянии, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель был травмирован. В частности, данное происшествие активно обсуждалось в соцсетях, где очевидцы разместили фото.

Фото: соцсети

Примечательно, что 1 января в Макеевке мужчина в камуфляжной форме на автомобиле ВАЗ 2115 «Самара» с российскими номерами сбил четырех человек, в данной машине также были обнаружены гранаты. В данной сводке «МВД ДНР» об этом ЧП, которое получило широкий резонанс, умалчивается.

Однако, в другом сообщении того же «МВД ДНР» указывается: «В Центрально-Городском районе Макеевки сотрудники ГАИ во время осмотра автомобиля ВАЗ 2115 обнаружили две гранаты разной модификации. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК ДНР». При этом о самом ДТП и пострадавших (по словам очевидцев, две женщины в тяжелом состоянии находятся в больнице) не говорится ни слова.

Фото: соцсети

* В «ДНР» за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет либо «штраф» на сумму 6 800 – 11 900 руб. (2830 – 5830 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 04.01.18). Также возможен «административный арест» сроком на 7-10 суток. Если такие нарушения совершены более двух раз в течение года, предусмотрено лишение права управления ТС на срок до 10 лет, «админарест» на срок 10-15 суток, возможно изъятие транспортного средства.

** Ст. 256 «Уголовного кодекса ДНР» (приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и пр.) предусматривает «ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 4-х лет, либо арестом на срок до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.».

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