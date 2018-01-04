Ситуация в пунктах пропуска утром 4 января. Новости

Сегодня утром, 4 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 3 января, на КПВВ было оформлено 30,4 тыс. чел. и 3,9 тысячи транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 7245 человек и 870 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7325 человек и 1250 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5650 человек и 1070 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3220 человек и 720 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 6935 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 40/100;
- КПВВ «Марьинка» – 30/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
- КПВВ «Гнутово» – 70/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- «Ботан»: «07:10. Сейчас на Майорске машин жесть»
- «Ботан»: «08:16. Майорск – на Горловку машин 40»;
КПВВ «Марьинка»:
- Дмитрий: «05:01. Очередь из Донецка уходит за мост. Сколько машин, даже примерно говорить не буду так как не знаю, вперед по льготной проехало порядка 50 машин, сзади стоит не меньше чем спереди»;
- Елена: «07:05. Из Донецка очередь до поворота на Текстильщик, льготы примерно так же»;
- Дмитрий: «08:15. Основная очередь из Донецка пару раз продвинулась и все. Автобусов проехало много, не один не возвращался еще»»;
- Виктория: «08:30. На Донецк на украинском блокпосту – 60 машин примерно»;
- Юлия: «08:30. На Донецк очередь до 2 посадки».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Юлия: «07:35. На Еленовке очередь на Мариуполь – за поворотом»;
- Гена: «08:10. Еленовка на Мариуполь: общая очередь – машин до автостанции, льготные лезут со всех сторон. Пеших – 5 автобусов уже стоят, ждут. На Перлыне: 100 человек пеших и больше 100 машин в 4 ряда. Будьте очень осторожны – от Еленовки до Перлыны – туман, ничегошеньки не видать!»;
- Гена: «08:30. На Перлыне пешая очередь уже человек 300-400 – подъехали автобусы с Еленовки. Сели только во второй автобус межблокпостовый – час стояли, за нами очередь росла. Автомобилей на Мариуполь по-прежнему около 100, выстроили их в 2 ряда»;
- Юлия: «09:10. На Еленовке очередь на Мариуполь – до церкви»;
КПВВ «Гнутово»:
- Алина: «08:30. В сторону Мариуполя льготная очередь – машин 25, нельготной – машин 50-60.Движение есть».
Ситуацию по КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.
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