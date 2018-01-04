На Луганщине – вспышка африканской чумы свиней. Новости

Фото: Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

В личном подсобном хозяйстве в селе Малохатка (Старобельский р-н, Луганская область) была зарегистрирована гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной лаборатории был установлен диагноз: африканская чума свиней (АЧС). Об этом 2 января сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме того, зафиксирована вспышка АЧС в Кировоградской обл.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях. Решениями комиссий утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Читайте также: