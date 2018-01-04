Омбудсмен рассказала о возможности навещать украинцев в тюрьмах России. Новости

Украинский и российский омбудсмены обновят Меморандум о сотрудничестве, благодаря чему у уполномоченной по правам человека появится возможность навещать украинцев, находящихся в местах лишения свободы в РФ. Об этом в эфире «5 канала» сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская (на фото).

Омбудсмен хотела бы посетить Станислава Клыха, Олега Сенцова и других украинцев, осужденных в России. «У меня большой список людей, к кому я хотела бы приехать. И, соответственно, я отправила список граждан РФ, которые удерживаются у нас в местах лишения свободы», – сказала она.

«Сначала я не получила ответа, но 5 декабря 2017 года я была в Москве на международной конференции и имела возможность лично пообщаться с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой», – добавила Лутковская.

По ее словам, стороны договорились обновить Меморандум о сотрудничестве, причем сделать это планируется в ближайшее время. В этом обновленном меморандуме будут прописаны возможности таких взаимных поездок для защиты интересов своих граждан. «И показываем это международному сообществу: о том, что омбудсмены по гуманитарным вопросам могут договориться о таком сотрудничестве. Потому что это будет беспрецедентно даже для омбудсменов», – отметила Лутковская.

Как сообщила омбудсмен, «как только такой меморандум будет подписан, мы готовы начинать такие поездки». «Я к этому готова уже сейчас. Я думаю, в ближайшее время мы сможем это организовать», – добавила она.

Ранее сообщалось, что Валерия Лутковская предлагала российскому омбудсмену приехать и посетить российских кадровых военных в местах лишения свободы в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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