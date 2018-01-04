Сводка из зоны АТО за 3 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 4 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении из минометов калибром 82-мм участники незаконных вооруженных формирований вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Марьинки и шахты «Бутовка». Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение НВФ применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали силы АТО Широкино. За прошедшие сутки НВФ активизировали воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков Железная Балка, Доломитное (оба вблизи Горловки) и Трудовские (на западе Донецка). Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.