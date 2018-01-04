В Чехии запретили собирать деньги для «детей республик» Донбасса. Новости

Правительство Чехии запретило активистам организовывать сбор средств якобы для помощи детям «республик» Донбасса. Об этом сообщил чешский журналист, председатель общественной организации «Общество друзей "ЛНР и ДНР"» Яромир Вашек, передают сегодня, 4 января, интернет-ресурсы НКТ*.

«Министерство иностранных дел Чешской республики отклонило публичный сбор средств для школьников ЛНР и ДНР, который хотело организовать наше "Общество друзей ЛНР и ДНР"», – сказал он.

Активист утверждает, что чиновники сочли сбор средств нецелесообразным «с точки зрения внешней политики».

Ранее участники данной общественной организации выступили с петицией, в которой потребовали от правительства Чехии прекратить сотрудничество с Киевом. Также интернет-ресурсы НКТ сообщают, что участники организации создали фотовыставку о событиях на Донбассе, которая была представлена в ряде городов Чехии.

Напомним, в «ДНР» громко заявляли об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы. В сентябре 2016 года такое «представительство» было открыто в Остраве (Чехия).

При этом «представительский центр ДНР» (первоначально зарегистрирован как общественная организация «Почетное консульство "Донецкой народной республики"») не продержался и полугода. Также Краевый суд Остравы официально запретил деятельность данной организации, окончательное решение о ликвидации «представительства ДНР» было принято 28 июня 2017 года.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория