Не помню, не знаю, мимо проходил: Как судили «народного мэра Мариуполя» от «ДНР». Новости

«Народный мэр Мариуполя» периода июня 2014 года был осужден на 6 лет и 9 месяцев по ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность). Об этом свидетельствует решение Жовтневого районного суда Мариуполя от 28 декабря 2017 года.

В обнародованном документе не указывается фамилия осужденного, однако известно, что в июне 2014 года при захвате Мариуполя пророссийскими силами «народным мэром от ДНР» был провозглашен Александр Фоменко.

Из решения суда следует, что Фоменко работает директором ЧП «Альянс ПС», ранее судим не был.

В мае 2014 года он «принимал участие в органах власти "ДНР" и в период с 01.06.2014 по 12.06.2014 совершил активные действия по установлению в непредусмотренные законами Украины образом, власти "ДНР" в городе Мариуполе».

В решении суда уточняется, что в конце мая 2014 года Фоменко, «имея достаточный опыт в обеспечении работы коммунальных служб и рейтинг бывшего кандидата на пост мэра города Мариуполя», по согласованию с представителями «ДНР» в Донецке был выдвинут на должность «мэра Мариуполя». «1 июня 2014 года… в результате имитируемого голосования большинства присутствующих на митинге у захваченного здания Мариупольского городского совета занял должность исполняющего обязанности председателя исполнительного комитета – мэра "Донецкой народной республики" в г. Мариуполе», – говорится в решении суда.

«Мэром» Фоменко пробыл всего 11 дней – с 1 по 12 июня 2014 года. «Дальнейшая противоправная деятельность лица была приостановлена 12.06.2014 правоохранительными органами Украины в результате осуществления мероприятий в рамках проведения антитеррористической операции», – констатируется в судебном решении.

Указанная деятельность была квалифицирована по ч.2 ст.110 УК Украины «как умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы к совершению таких действий, по предварительному сговору группой лиц».

Отмечается, что в ходе судебного заседания Фоменко своей вины не признал в полном объеме. Он считает, что ничего незаконного не совершал, а все, что указано в обвинительном акте, является надуманным.

В своих пояснениях Фоменко отметил, что в течение апреля-июня 2014 года действительно жил в Мариуполе. Так, 1 июня он был у сожженного здания Мариупольского городского совета. «Рядом проходил митинг, посвященный созданию общественной организации для поддержания правопорядка в городе и контроля за деятельностью местного совета… На этот митинг попал случайно, но как – не помнит. Проходил рядом, рядом стояли люди. Подошел, поднялся на лестницу возле горсовета... Ему предложили быть или руководителем общественной организации, или "народным мэром"… На собрании он выступал, призвал к созданию общественной организации для контроля за местной властью, поскольку ее фактически не было. Что именно говорил и сколько длился митинг, он не помнит», – приводятся пояснения Фоменко в судебном решении.

Фоменко убеждал суд, что о «ДНР» тогда знал из интернета, а сам никогда членом «ДНР» не был. «"Народным мэром" не был, во время митинга отказался от всех должностей, поскольку, имея знания о работе коммунальных служб и законодательстве о выборах, считал их противозаконными, никаких документов не подписывал… Отметил, что, возможно, во время митингов съемка и велась. Однако он – гражданин Украины, всегда платил налоги, никогда не призывал к созданию других государств. "ДНР" никогда не поддерживал», – приводит его пояснения суд.

Также Фоменко утверждал, что в «референдуме» о провозглашении «ДНР» участия не принимал, а что делал 11 мая 2014 года в день его проведения – не помнит.

Однако вина обвиняемого была полностью доказана в судебном порядке. В частности, показания дали свидетели, которые присутствовали на митинге в Мариуполе 1 июня 2014 года, а также те, кто принимал участие в подготовке «референдума» 11 мая 2014 года. Также против Фоменко свидетельствовал «охранник штаба ДНР». Кроме того, в распоряжении суда имелись видеоматериалы, доказывающие противоправную деятельность Фоменко.

В итоге он был осужден на 6 лет и 9 месяцев лишения свободы без конфискации имущества, при этом время пребывания в СИЗО с 12.06.2014 до 20.06.2017 зачислено в срок отбытия наказания по «закону Савченко» в двойном объеме.

Также с Фоменко были удержаны 6932,80 грн процессуальных расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

На решение суда в течение 30 дней может быть подана апелляция. «Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционных жалоб, если такие жалобы не были поданы», – резюмируется в решении суда.