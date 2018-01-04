Главы МИД Украины и Германии не смогли попасть в зону АТО (Фото). Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе из-за погодных условий. Об этом сегодня, 4 января, в Twitter сообщил Павел Климкин.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», – написал Климкин.

«Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце», – добавил он.

Ранее сообщалось, что 3-4 января 2018 года федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, в рамках которого вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным осуществит совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.

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