По факту разрушения памятника бойцам АТО в Константиновке открыто уголовное дело. Новости

По факту повреждения памятника погибшим бойцам АТО в Константиновке (Доенцкая обл.) возбуждено уголовное производство. Об этом 3 января сообщила пресс-служба полиции Донетчины.

В пресс-службе уточнили: сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев, поступило в полицию 2 января. Нарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция принимает меры по установлению и задержанию нарушителей, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Константиновке в ночь с 1 на 2 января вандалы разрушили памятный знак участникам АТО.

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